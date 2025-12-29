PRP : Ibrahima Ndiaye brise le silence après son limogeage

Ibrahima Ndiaye a réagi après son limogeage du Parti républicain populaire (PRP). Joint par L’Observateur, l’ancien secrétaire national chargé des finances et de la logistique a indiqué qu’il n’avait rien à dire sur le sujet et a donné rendez-vous prochainement. « Je prends acte par rapport à leur décision. Pour le moment, pas de commentaire. J’ai déjà dit ce que j’avais à dire. Je donne rendez-vous pour très prochainement », a-t-il déclaré.Le limogeage d’Ibrahima Ndiaye a été acté par le secrétaire général du PRP, Déthié Fall, dans un communiqué officiel. La formation politique lui reproche des « propos critiques à l’égard du régime en place, tenus dimanche sur le plateau de l’émission Le Grand Jury sur la RFM, et jugés incompatibles avec la ligne du parti. »