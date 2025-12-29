Meurtre de «Guéléwar Venom» en France : un autre suspect arrêté à Dakar

À la suite de l’assassinat en France de Baba Abdoulaye Diop, dit « Guéléwar Venom », des enquêtes ont été déclenchées au Sénégal. Dans ce cadre, la Division spéciale de cybersécurité (DSC) a interpellé, le 26 décembre 2025, un nouveau suspect, Cheikh Ndiaye, alias « Boy Grand Dakar ».Ce dernier a été placé en garde à vue pour « provocation à un crime ou un délit, apologie d’un crime ou d’un délit », ainsi que pour « diffusion électronique de contenus contraires aux bonnes mœurs ».Selon le quotidien Libération dans son édition de ce lundi, son arrestation fait suite à une publication d’Abdoulaye Djiba, connu sous le pseudonyme « Talibésonko221 ». Celui-ci avait partagé une vidéo montrant Cheikh Ndiaye tenant un couteau et proférant des menaces de mort, établissant un lien avec l’assassinat de « Guéléwar Venom », tout en appelant les autorités à assumer leurs responsabilités.Entendu par les enquêteurs de la DSC, Abdoulaye Djiba a déclaré avoir obtenu la vidéo par l’intermédiaire d’une connaissance et avoir agi dans le seul but « d’alerter les autorités ». C’est à la suite de cette audition que la Division spéciale de cybersécurité a pu localiser Cheikh Ndiaye à Dakar et procéder à son interpellation.Lors de son audition, le mis en cause a soutenu que la vidéo incriminée daterait de cinq mois. Il devrait être déféré au parquet ce lundi.Pour rappel, de son vivant, Baba Abdoulaye Diop avait déposé deux plaintes auprès de la DSC pour des faits de harcèlement en ligne. Il mettait en cause El Hadji Seydou, dit « Baol », qu’il accusait de le cibler lors de ses directs sur TikTok, en l’accusant notamment d’être de nationalité guinéenne et homosexuel, tout en proférant à son encontre des menaces de mort.Toutefois, les investigations approfondies de la DSC n’ont été enclenchées qu’après le décès de la victime, à la suite de la découverte de menaces graves contenues dans son téléphone. Dans ce contexte, une vaste traque a été lancée afin de démanteler un réseau présenté comme tenant des discours menaçants à l’encontre de personnes perçues comme étrangères et de militants panafricanistes.