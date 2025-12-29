Directs obscènes sur TikTok : un boulanger de 21 ans condamné à six mois de prison ferme

Le tribunal de Pikine-Guédiawaye a rendu son verdict dans une affaire qui relance le débat sur l’usage des réseaux sociaux et le respect des bonnes mœurs. Ch. A. B. Sakho, boulanger âgé de 21 ans, a été condamné à deux ans de prison dont six mois ferme pour « outrage public à la pudeur et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, à la suite de directs obscènes diffusés sur la plateforme TikTok. »



Selon L’Observateur, le prévenu utilisait le pseudonyme provocateur « Saflé k…, meune k… ». Son compte, initialement dédié au football sous le nom « Frankie De Jong », a progressivement évolué vers des contenus à caractère pornographique dans le but d’augmenter son audience. Après avoir dépassé la barre des mille abonnés, il organisait régulièrement des diffusions en direct, entre une heure et deux heures du matin, au cours desquelles il s’exhibait nu et devant les internautes.



Ces agissements ont attiré l’attention de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), qui l’a identifié, localisé à Golf-Sud et interpellé au rond-point Sahm. Face aux enquêteurs, puis à la barre, Ch. A. B. Sakho a reconnu les faits, affirmant n’avoir pas pleinement mesuré la portée de ses actes.



Lors de l’audience, le procureur a rappelé que les réseaux sociaux ne sauraient constituer un espace de non-droit. Il a souligné la nécessité de protéger les valeurs morales et sociales, avant de requérir une peine ferme. Le tribunal l’a suivi dans ses réquisitions, estimant que les faits étaient établis et suffisamment graves pour justifier une sanction pénale.

