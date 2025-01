Appel des Layenne : Bassirou Diomaye Faye chez le Khalif général

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a honoré, ce mercredi 29 janvier de sa présence le Khalif général des Layenne, Sérigne Mouhamadou Makhtar Laye, en rendant visite à ce dernier. Cette rencontre, empreinte de respect et de spiritualité, a marqué un moment fort dans la préparation des festivités de la célébration de l'Appel des Layenne prévu les 30 et 31 janvier 2025.



Dans un message publié sur le réseau social X, le Président Diomaye a exprimé sa gratitude et sa joie d’avoir eu l’opportunité d’échanger avec le Khalif. Il a salué la sagesse des paroles de Sérigne Mouhamadou Makhtar Laye, ainsi que les prières continues qu'il formule pour un Sénégal uni et prospère.



Le président a tenu à souligner l’importance de la foi et de l'unité dans le cadre de cet événement, tout en adressant ses vœux les plus sincères à la communauté Layenne. Il a conclu son message en souhaitant de belles célébrations, pleines de bénédictions et de spiritualité, à tous les participants à l'Appel des Layenne.