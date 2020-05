Appel du CRD à l’annulation du contrat Akilee-Senelec : Amadou Ly invite ces acteurs politiques à faire preuve de prudence

Le contrat liant la Senelec à la société Akilee continue de faire débat. Et c’est le Congrès de la renaissance démocratique (Crd) qui y met son grain de sel, appelant à l’annulation de ce contrat. Réagissant à cette sortie, le Directeur général Akilee, Amadou Ly, a invité ces acteurs politiques à faire preuve de prudence.



« Pour des hommes politiques de ce calibre, puisqu’ils aspirent à diriger ce pays, il me semble que la moindre des choses aurait été de consulter Akilee. Car j’ai lu dans leur texte (communiqué) que après avoir entendu Akilee. Je peux dire ici que aucune de ces personnalités n’a eu à contacter Akilee pour recueillir sa part de vérité », a dit M. Ly sur la RFM.



Selon lui, c’est extrêmement important pour des acteurs politiques de cette trempe qui ont l’ambition qu’ils ont de faire preuve de beaucoup de hauteurs et de prudences pour pouvoir prendre les bonnes décisions.



Amadou Ly a comparait l’attitude de ces hommes politiques à celle du président Macky Sall. A l’en croire, malgré tout ce bruit au tour du contrat, le président Sall ne s’est pas encore prononcé.



A la question de savoir pourquoi ce silence du chef de l’Etat, M. Ly dit imaginer que Macky Sall est en train de prendre les informations et de laisser les gens qui doivent s’occuper de ces questions, prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire, la direction générale de Senelec et le conseil d’administration de Senelec.