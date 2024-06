Application DPI, dématérialisation, taxes : l’administrateur de Gaïndé 2000 apporte des précisons

Suite aux révélations faites par Abdoulaye Lo, coordonnateur de l’Union des transitaires patriotes du Sénégal ( Utps) concernant l’application de la déclaration préalable d’importation (DPI) et la procédure de dématérialisation, l’administrateur de Gaïndé 2000, Ibrahima Nour Eddinne Diagne, a apporté des éclaircissements sur le cas.



Selon M.Diagne, la DPI est là depuis 1990 et ça a toujours été obligatoire. Sur ses propos tenus lors de l’émission Midi Keng du mercredi 5 juin, Abdoulaye Lo avait insinué que la DPI se faisait au prix de 24 mille franc CFA.



Une affirmation que M. Diagne a balayé d’un revers de main soutenant que la DPI est á 14.000 F cfa. Il a souligné que ce sont les formalités pour la dépénalisation entre autres qui sont payantes et qu'à Orbus, cela revenait au prix de 14 mille franc CFA.