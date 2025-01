Applications VTC : les taximen dénoncent la concurrence et maintiennent le port des brassards rouges

Les conducteurs de taxis ont arboré des brassards rouges ce lundi pour exprimer leur mécontentement envers les applications de Véhicules de Transport avec Chauffeur (VTC). Interviewés par PressAfrik TV dans les rues de Dakar, ils dénoncent une concurrence déloyale et réclament la réglementation du secteur. Les taximen insistent également sur la nécessité de tenir leur procès, plusieurs fois rapporté, contre les applications VTC. Le port des brassards rouges constitue leur première action, et ils appellent à poursuivre cette démarche.



Pour rappel, le Syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal prévoit une marche le 22 janvier prochain dans les rues de Dakar. Une demande d'autorisation a déjà été soumise au préfet de Dakar pour manifester entre le Rond-point Liberté 6 et le Rond-point Sipres.