Approche du Ramadan et du Carême : le Président Diomaye engage la lutte contre la rétention des stocks et la spéculation sur les denrées alimentaires

Lors du Conseil des ministres, le Président Bassirou Diomaye Faye a insisté sur l’importance d’un approvisionnement correct des marchés en denrées alimentaires et hydrocarbures, en particulier à l’approche du ramadan et du carême.



« Le président de la République est revenu sur la gestion préventive des approvisionnements du pays et de la stabilité des prix des produits de consommation courante dans le contexte des débuts prochains du ramadan et du carême », a rapporté le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré.



D’après le porte-parole du gouvernement, le chef de l'Etat « a demandé au ministre de l’Industrie et du Commerce de lutter contre toute rétention des stocks et spéculation sur les prix des produits, de mobiliser tous les moyens nécessaires à l’approvisionnement suffisant et correct des marchés en denrées et produits de consommation courante, selon les prix fixés des produits homologués ».



Le Président Faye a également encouragé la promotion du « consommer local » et l’accélération de la transformation des productions nationales, dans un contexte où le Sénégal devient un pays producteur de pétrole et de gaz.