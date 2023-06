Approvisionnement en moutons : Amadou Bâ entame une visite dans plusieurs localités ce samedi

Le bureau d’information gouvernemental annonce qu’à la date du 15 juin 2023, le suivi de 209 marchés à travers le pays affiche la situation suivante : 475 604 de têtes de moutons sont déjà recensées au niveau national contre 456 940 têtes à la même période en 2022, soit un surplus de 18 664 sujets.



Pour la région de Dakar, 58 857 têtes de mouton enregistrées contre 93 043 sujets en 2022 soit une différence de 34 186 têtes. Par ailleurs, il a été enregistré 132 040 sujets importés contre 119 384 en 2022 soit une différence de 12 656.



Le Premier ministre, et ministre de l’Élevage et des Productions animales, Amadou Ba, sera ce samedi dans les marchés à bétail de Sandiara (département de Mbour), Touba Toul et Séwékhaye (département de Thiès), dans le cadre de la préparation de la fête de Tabaski. Cette visite sera l’occasion de faire le point sur l’approvisionnement du marché en moutons et d’apporter le soutien du Gouvernement aux acteurs.



Il faut noter que la région de Thiès joue un rôle pivot dans l’approvisionnement de l’ouest du pays notamment à travers le site de Séwékhaye et les marchés de Touba Toul et Sandiara où 78 471 têtes sont recensées à la date du 15 juin 2022 contre 61 859 à la même période l’année dernière soit un surplus de 16 612 têtes (Quelques 206 028 sujets ont été enregistrés sur place l’année dernière à la veille de la Tabaski).



Les trois sites au programme de la tournée du Premier ministre, et ministre de l’Élevage et des Productions animales sont d’une très grande importance dans le circuit d’approvisionnement du marché en moutons en général et en moutons de Tabaski en particulier.



Dans un premier temps, Amadou Bâ se rendra à Sandiara qui abrite à la fois un marché à bétail hebdomadaire et une zone d’attente pour le bétail en provenance de la Mauritanie. Compte tenu de l’importance de cet axe, un marché à bétail y sera bientôt construit par le Gouvernement à travers le Programme national de développement intégré de l’élevage (PNDIES) financé avec un appui de la BAD.



À la date du 15 juin, 3 820 sujets sont enregistrés au niveau de Sandiara. Le premier ministre Amadou Bâ se rendra ensuite au marché à bétail de Touba Toul, très célèbre en raison notamment de sa position géographique et surtout de la qualité de ses moutons. Au même titre que Sandiara, Touba Toul étrennera bientôt son marché à bétail dans le cadre de la mise en œuvre du PNDIES.



Avec Dakaractu