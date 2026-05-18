Lutte : Albourakh Évents décroche le combat Balla Gaye 2 - Ada Fass

La structure Albourakh Évents a réussi à monter une affiche inattendue pour la saison 2026-2027. Balla Gaye 2 affrontera Ada Fass dans un combat qui promet déjà de faire vibrer l’arène sénégalaise.



Ce duel opposera l’ancien Roi des Arènes au phénomène de Fass, désormais considéré comme l’un des lutteurs les plus en vue du moment.



Porté par sa récente victoire face à Eumeu Sène, Ada Fass a franchi un nouveau cap en intégrant le cercle des VIP de l’arène. Il aura cette fois l’occasion de se mesurer à une grande référence de la lutte sénégalaise en la personne de Balla Gaye 2.



De son côté, le fils de Double Less tentera de se relancer après sa défaite contre Siteu.

Pour l’instant, aucune date officielle n’a encore été annoncée pour ce choc très attendu.