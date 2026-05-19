Pêche : La CONAPED exige le retrait d'un arrêté ministériel autorisant cinq nouveaux navires industriels

La Coalition nationale pour une pêche durable (CONAPED) est montée au créneau pour dénoncer la décision du ministère des Pêches et de l’Économie maritime d’accorder, à titre exceptionnel, l'accès à la pêche démersale côtière à cinq navires industriels. Dans une déclaration publique, l'organisation fustige l'arrêté ministériel n°30.04.2026*009965, qu'elle considère comme une « violation du gel de ces licences en vigueur depuis 2006 et une menace directe pour la restauration des ressources halieutiques du pays. »







La coalition reproche à la tutelle de s'appuyer de « manière sélective sur un potentiel exploitable de 2 921 tonnes estimé par le Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) », tout en ignorant les réserves des scientifiques. Le CRODT avait pourtant alerté sur le fait que ces stocks cohabitent avec des espèces déjà en état de surexploitation avancée, exigeant des mesures d'accompagnement strictes et un contrôle renforcé.





Selon la CONAPED, l’usage de chaluts de fond par ces navires va inévitablement aggraver la situation d'espèces critiques telles que le thiof, le poulpe et les crevettes côtières en raison des captures accessoires non sélectives, bafouant ainsi le principe de précaution et la Charte pour une pêche durable.







Sur le plan de la gouvernance, l'organisation met en doute la légitimité de cette décision en pointant le déséquilibre au sein de la Commission consultative d'attribution des licences (CCALP), où seuls trois représentants des professionnels siégeaient face à neuf représentants de l'administration.





La CONAPED déplore également l'absence de quotas individuels par navire, le manque de mécanismes automatiques de fermeture des pêcheries et démonte l'argument de la sécurité alimentaire. Elle rappelle que les volumes visés sont marginaux et que la consommation nationale repose historiquement sur les petits pélagiques et non sur les espèces démersales côtières.







Enfin, la coalition réitère ses inquiétudes face à certains armements sous pavillon sénégalais soupçonnés d'être contrôlés par des capitaux étrangers, exigeant à nouveau un audit transparent du pavillon national. Face à ce qu'elle qualifie de recul démocratique et écologique, la CONAPED réclame le retrait immédiat de l'arrêté incriminé, le maintien strict du gel des licences et l'ouverture d'une grande concertation nationale sur l'avenir du secteur.

