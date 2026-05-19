Partenariat : Jean-Marc Pisani annonce « une alliance pour l'investissement » entre l'UE et le Sénégal

Les relations économiques entre le Sénégal et l’Union européenne prennent un nouveau virage stratégique. À l'occasion d'un forum organisé ce lundi à Dakar dans le cadre de la Quinzaine de l'Europe 2026, l’ambassadeur de l’UE au Sénégal, Jean-Marc Pisani, a officiellement acté la fin de l’approche d'aide au développement traditionnelle : « Nous sommes passés d’une logique d’aide classique à une véritable alliance pour l’investissement, l’innovation et l’emploi », a-t-il déclaré.







Placée sous le thème « Innovation, investissement et impact : une nouvelle génération d’entrepreneurs avec l’Union européenne », cette rencontre a réuni le ministère sénégalais de l’Industrie et du Commerce, des institutions financières européennes ainsi que des structures d'encadrement du secteur privé local. L’objectif affiché par l’UE est d'appuyer un tissu privé dynamique capable de générer des emplois et d'accélérer la transformation structurelle de l'économie nationale, aussi bien en milieu urbain que rural. Pour ce faire, l’Union européenne déploie une stratégie financière intégrée combinant subventions, garanties, prêts et assistance technique.







Le programme « ACTIV’INVEST » au cœur du dispositif

Parmi les leviers de cette nouvelle approche, l'ambassadeur a mis en avant l'initiative « ACTIV’INVEST ». Ce programme de préparation à l’investissement et d’accès au financement accompagne actuellement 30 PME sénégalaises évoluant dans des secteurs clés tels que l’agroalimentaire, la santé, la logistique, l’aviculture ou la technologie. L'ambition chiffrée est d'aider ces entreprises à atteindre un chiffre d’affaires global de 60 millions d’euros (environ 40 milliards de francs CFA) sur une période de cinq ans, illustrant une volonté commune de promouvoir une croissance inclusive et durable.







Les défis de l'innovation et des normes internationales

Bien que la créativité des entrepreneurs sénégalais soit reconnue, le secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Seydina Ababacar Ndiaye, a profité de l'audience pour interpeller les partenaires européens sur un frein majeur : l'accès à la propriété intellectuelle. « Nous oublions souvent une chose : les brevets », a-t-il rappelé, sollicitant un appui technique pour protéger les innovations locales, leviers indispensables pour conquérir de nouveaux marchés.







M. Ndiaye a enfin exhorté les chefs d'entreprise à intensifier leur modernisation technologique et industrielle afin de rehausser la compétitivité du pays. À cet effet, il a rappelé le rôle déterminant des structures publiques d'encadrement telles que l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) et le Laboratoire national d’analyses et de contrôle (LANAC), qui travaillent en synergie pour mettre les produits sénégalais en conformité avec les normes d'exportation internationales.

