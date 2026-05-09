Coupe du Monde 2026 : La FIFA prévoit trois cérémonies d’ouverture distinctes aux États-Unis, au Mexique et au Canada

La FIFA préparerait un programme de divertissement inédit pour la Coupe du Monde FIFA 2026, avec trois cérémonies d’ouverture distinctes prévues dans les pays hôtes du tournoi, ainsi que des célébrations spéciales marquant le 250e anniversaire de l’Amérique.



Selon The Athletic, les cérémonies d’ouverture auront lieu avant les premiers matchs de phase de groupes impliquant les pays hôtes : le Mexique, le Canada et les États-Unis.



Le match d’ouverture du tournoi, le 11 juin au stade Azteca entre le Mexique et l’Afrique du Sud, devrait mettre en vedette des artistes mexicains tels que Mana, Alejandro Fernandez, Belinda et Los Angeles Azules, tandis que la chanteuse sud-africaine Tyla devrait également se produire.



Le lendemain, le 12 juin, la rencontre entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine à Toronto devrait accueillir des prestations d’artistes canadiens comme Michael Bublé, Alanis Morissette et Alessia Cara.



Le premier match des États-Unis contre le Paraguay au SoFi Stadium près de Los Angeles devrait être porté par la star internationale Katy Perry, avec également la participation du rappeur Future et du DJ Sanjoy.



La FIFA a également prévu la présence de plusieurs artistes internationaux lors des cérémonies, dont Lisa du groupe Blackpink, J Balvin, Anitta, Danny Ocean, Elyanna et Vegedream.



Selon le rapport, la FIFA souhaite encourager les supporters à entrer tôt dans les stades, les cérémonies d’ouverture débutant environ 90 minutes avant le coup d’envoi.



Au-delà des matchs d’ouverture, la FIFA prévoit également des événements spéciaux le 4 juillet pour commémorer le 250ᵉ anniversaire des États-Unis.



Deux huitièmes de finale programmés à Philadelphie et Houston le jour de l’Indépendance devraient inclure des hommages sur le thème "America 250" dans le cadre des célébrations du semiquincentenaire du pays.



Cette initiative serait liée aux efforts en cours de l’administration du président américain Donald Trump pour aligner les grands événements sportifs sur les célébrations nationales.



Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a entretenu ces derniers mois une relation étroite avec Trump, participant à plusieurs événements politiques et cérémoniels liés à la préparation de la Coupe du Monde.



Par ailleurs, la FIFA devrait également organiser une autre cérémonie d’ouverture ainsi qu’un spectacle à la mi-temps lors de la finale de la Coupe du Monde au MetLife Stadium le 19 juillet, bien que les artistes pour cet événement n’aient pas encore été officiellement annoncés.





Tribuna.com