Parcelles Assainies : six (6) femmes interpellées pour non-inscription au fichier sanitaire et troubles à l'ordre public

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies a procédé, le 8 mai 2026, à l’interpellation de six (6) individus de sexe féminin pour “non-inscription au fichier sanitaire, racolage, trouble à l’ordre public et vagabondage”.



Selon des informations recueillis, ces individus, bien connus des services dans le milieu de la prostitution, ont été incapables de présenter les documents réglementant leur activité. Elles font régulièrement l'objet d'interpellations pour vérification d’identité, ivresse publique manifeste ou trouble à l’ordre public.



Parmi les personnes mises en cause :



• L'une d'elles, déjà déférée le 21/11/2025 pour non-inscription au fichier sanitaire (NIFS), est coutumière de faits de rébellion : elle perturbe régulièrement la quiétude du poste de police par des cris et des propos outrageants envers les agents.



• Une autre est réputée pour ses manœuvres frauduleuses, consistant à soutirer de l'argent à ses partenaires avant de provoquer des altercations. Déjà déférée le 10/02/2026 pour NIFS, elle agit systématiquement avec une complice.





Il convient de noter que le service a reçu de nombreuses plaintes de la part des riverains de la Cité Mixta concernant les agissements de ces dernières. À l’issue de leur garde à vue, elles ont toutes été présentées au parquet de Dakar.