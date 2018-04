Apr : Cissé Lo démissionne de toutes les instances du parti

Moustapha Cissé Lo n’est plus qu’un membre ordinaire de l’Alliance pour la république (Apr). En effet, le vice-président à l’Assemblée nationale, et co-fondateur dudit parti a décidé, depuis lundi, de démissionner de toutes les instances du parti présidentiel.



Le compagnon de Macky Sall durant les années de braise a évoqué des «convenances personnelles » pour justifier sa décision. En effet, depuis quelques temps, le responsable politique, connu pour son franc-parler, n’est plus en odeur de sainteté avec certains ténors de son parti.



N’empêche, M. Lo ne quitte pas pour autant le navire de l’Apr puisqu’il a affirmé, depuis Kaira (Mbacké) où il a rendu public sa décision, qu’il entendait ne ménager aucun effort pour la réélection de Mack Sall avec qui, a-t-il dit, il continue de partager la vision et l’ambition pour le Sénégal.