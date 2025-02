Après Agnam son fief, une motion de soutien à Keur Massar en faveur Farba Ngom

La mobilisation en faveur du maire des Agnam prend de l'ampleur. Après les déclarations de soutien dans sa commune et sa région, la diaspora des Amériques et de l'Europe a également manifesté son appui. Hier, c'était au tour de ses sympathisants de Keur Massar de se réunir pour dénoncer ce qu'ils qualifient de "musellement d'un opposant qui dérange". Le collectif "Keur Massar soutient Farba Ngom" a opté pour une déclaration publique en lieu et place du rassemblement interdit.



Selon Les Echos, face à la presse, les militants ont réaffirmé leur soutien indéfectible à leur leader. « C'est le préfet qui nous a informés que notre rassemblement ne pouvait être autorisé pour des raisons d'insécurité et de trouble à l'ordre public. En tant que citoyens respectueux des lois, nous avons donc organisé un point de presse dans un lieu privé. Malheureusement, la gendarmerie nous en a également interdit l'accès. Notre unique objectif est d'affirmer notre soutien au député Farba Ngom, qui œuvre pour le bien commun », a déclaré le porte-parole du collectif.



Baïdy Bâ, prenant la parole à son tour, a ajouté : « Farba Ngom est un acteur essentiel pour notre département. Il a toujours été présent pour les populations et continue d'agir pour leur bien-être. Nous attendons du gouvernement des solutions aux problèmes que rencontrent les citoyens, plutôt qu'un musellement des opposants. Le mouvement Osis de Yeumbeul rejoint notre initiative et apporte son soutien au député-maire des Agnam. »



Malgré les obstacles rencontrés, les partisans de Farba Ngom restent déterminés à faire entendre leur voix et à poursuivre leur mobilisation.