«Après Baux Maraichers, les chauffeurs n’ont pas le droit de prendre un autre client», avertit la gare

C'est la reprise du trafic interurbain depuis dimanche sur toute l'étendue du territoire après plus de deux mois d'inactivité. Mais dans toutes les gares du pays, les autorités ont donné un certain nombtre de recommandations à ne pas ignorer, pour éviter que cette reprise soit une voie pour le virus de se propager davantage au Sénégal.



Parmi ces recommandations, il y a le manifeste des voyageurs à remplir pour chaque et à conserver pour chaque conducteur. Ainsi, selon Khalifa Guèye, chef de service d’exploitation de la gare des Baux Maraichers de Dakar, les chauffeurs n'auront pas le droit de prendre un client en cours de route. Et que tout manquement à ce sujet sera sanctionné. A l'en croire, le contrôle des passagers inscrits à partir des Baux Maraichers se fera en cours de route par des forces de l’ordre. « Après Baux Maraichers, aucun chauffeur n’a le droit de prendre un client non identifié. La Police ou la gendarmerie, qui est dans le système, va se charger du contrôle» a conclu, dans les colonnes du journal Le Témoin, le chef de service d’exploitation de la gare Baux Maraichers au nom du Directeur général de cette gare.