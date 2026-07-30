Tribunal de Dakar : Lamignou Darou, Oustaz Thiép et Ndiaye Touba déférés pour offense au chef de l’État

Des éléments de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) ont procédé, lundi 27 juillet, à l'arrestation de Mandoumbé Diop, alias « Lamignou Darou », Oustaz Thiep et Ndiaye Touba, trois chroniqueurs se réclamant de Pastef-Les Patriotes (majorité parlementaire). Arrêtés dans les locaux du média Fegnal Digital, ils avaient été placés en garde à vue après une autosaisine du procureur de la République pour des propos jugés offensants à l'endroit du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Ce jeudi 30 juillet, les mis en cause ont été déférés au parquet du Tribunal de Dakar. Ils sont visés pour une présumée offense au chef de l’État.