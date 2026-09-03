Côte d’Ivoire: le prix du kilo de cacao pour la campagne 2026-2027 divise les représentants de producteurs

La Côte d’Ivoire a fixé le 1er septembre 2026 le prix d’achat du cacao à 1 200 francs CFA (1,8 euro environ) le kilogramme, à l'occasion du lancement de sa campagne 2026/2027. Depuis des mois, le premier producteur mondial connaît une crise de la filière. En 2025, quelques semaines avant la présidentielle et alors que les cours mondiaux étaient élevés, le prix avait été fixé en début de campagne à 2 800 FCFA avant de dégringoler à 1 200 FCFA lors de la campagne intermédiaire de mars, soit une baisse de près de 60 %.



« Le prix, 1 200 francs, annoncé est une honte pour la Côte d’Ivoire ! » Moussa Koné ne décolère pas. Le président du Syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire (Synap-CI), l’un des syndicats représentant des producteurs, fustige la gestion du Conseil café-cacao (CCC), l’organe étatique régulateur de la filière. « Il ne faut pas que les gens se précipitent pour vendre leur cacao, lance-t-il. Ils n’ont qu’à garder le cacao qui est entre leurs mains jusqu’à nouvel ordre. Nous, on est prêt aujourd’hui pour un bras de fer avec le Conseil café-cacao. Quel que soit le prix à payer, nous sommes prêts ! Parce que trop, c’est trop ».



« On aurait souhaité mieux »



De son côté, l'Organisation interprofessionnelle agricole café-cacao (OIA Café-Cacao) tempère. L’OIA café-cacao juge ce montant raisonnable au regard des cours du marché. Mé Kouakou, son directeur général, explique : « On aurait souhaité mieux que ce prix de 1 200 francs. Mais le mécanisme de fixation du prix tient compte des contingences internationales. L’année dernière, quand les prix étaient suffisamment haut sur le marché international, le gouvernement est allé jusqu’à 2 800 francs. Aujourd’hui, c’est bas, c’est pour ça que le gouvernement a fixé ce prix de 1 200 francs. Nous osons espérer que, si le marché international connait une hausse, cela soit peut-être révisé. »



À 1 200 francs le kilogramme, cette campagne principale 2026/2027 s’ouvre avec un prix inférieur à celui des deux dernières années.