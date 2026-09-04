«Complot contre la sûreté de l'État»: à Tunis, la Cour de cassation rejette les pourvois de 34 personnalités condamnées en appel

En Tunisie, la Cour de cassation de Tunis a rejeté le 3 septembre 2026 tous les pourvois en cassation dans le méga procès dit du « complot contre la sûreté de l'État », selon nos confrères de RFI.
Il s’agissait d’un procès hautement politique où 34 figures d'opposition, hommes d'affaires, avocats et défenseurs des droits humains, ont été condamnées à des peines allant de 5 à 45 ans de prison en novembre 2025.
Maintenant que tous les recours judiciaires sont épuisés, les avocats et les familles qui disent désormais continuer la lutte politique pour la libération des détenus.
Il s’agissait d’un procès hautement politique où 34 figures d'opposition, hommes d'affaires, avocats et défenseurs des droits humains, ont été condamnées à des peines allant de 5 à 45 ans de prison en novembre 2025.
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