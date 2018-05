Après la mort de Fallou Sène, les étudiant entre le cynisme de l'opposition et la mauvaise foi du pouvoir

Mardi 15 mai 2018, Mohamed Fallou Sène tombe sous la balle d'une arme à feu dégainée par un gendarme à l'intérieur du campus universitaire. La furie estudiantine grimpe à un degré tel que toutes les universités du pays se mettent à brûler. Dakar, Bambey, Ziguinchor sont mis sens dessus dessous. Des bâtiments publics et biens privés sont emportés par la grosse colère des étudiants.Pendant que le ministre de l'Intérieur tente de calmer les choses en révélant son entretien avec le père de la victime qui aurait accepté "la volonté divine", son collègue des Forces armées se rend sur place pour s'enquérir de l'état des blessés (en majorité des gendarmes) à l'hôpital régional de Saint-Louis. Augustin Tine révélera à sa sortie aux journalistes l'identité du tueur tout en rejetant la faute sur les étudiants qui après avoir encerclé les gendarmes dans l'enceinte du campus les ont attaqués avec des pierres jusqu'à contraindre le chef des opérations à sortir son arme et tiré. "Le commandant des opérations, étant encerclé, a senti que ses hommes étaient en danger. Il y a eu une réaction et malheureusement, un jeune étudiant Mohamed Fallou Sène est décédé", dira-t-il.Vers 20 heures, l'avenue Cheikh Anta Diop qui s'était transformée en un véritable champ de bataille se vide de son monde. Les étudiants qui ont fait voir de toutes les couleurs aux forces de l'ordre, se retirent dans le campus pour préparer une autre journée de front. Moment choisi par les partis de l'opposition pour récupérer la mort de Fallou.Et comme pour célébrer une revanche, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui s'était laisser emporter dans une bourde en annonçant une mort imaginaire lors des manifestations du 19 avril 2018 contre le vote de la loi sur le parrainage, est le premier à sortir un communiqué pour exploiter la brèche. Tout le cynisme de la communication de l'Alliance pour la Citoyenneté et le travail (ACT) se lit dans les deux première phrase du document. "Cette fois-ci c’est certain, il n’y a pas d’ambigüité. Malheureusement ce que certains hommes politiques redoutaient le 19 avril est arrivé un mois plus tard : Fallou Sene vient de succomber sous les balles d’un régime autoritaire qui n’hésite pas à tuer ses propres citoyens à la fleur de l’âge", ont§ils écrit comme pour dire au régime, "cette fois-ci pas moyen de nous démentir".Du Grand Parti au parti Rewmi qui a organisé un point de presse spécial, en passant par le Parti démocratique sénégalais (Pds) qui en a profité pour demander la démission du chef de l'Etat Macky Sall, la communication aux relents de récupération est tout simplement lamentable. Dénoncer un crime, rien de plus normal. Mais faire de la mort d'un jeune étudiant une arme contre le pouvoir en place relève d'un cynisme sans nom. Le souhait de voir les drames se multiplier pour enfoncer davantage le régime est presque perceptible.L'opposition n'est pas le plus à blâmer dans ce genre de situation. Les comportements des autorités du régime sont tout aussi répréhensibles. Moins de deux heures seulement après l'annonce de la mort de Mohamed Fallou Sène, le paiement des bourses a débuté. Une réaction ridicule qui a indigné les étudiants à tel point qu'ils n'ont pas hésité à partager les messages d'avis de paiement de la banque sur les réseaux sociaux.Que dire de cette attitude irresponsable à tout mettre sur le dos des gendarmes qui ne seraient jamais partis à l'Université Gaston Berger si le recteur ne les avait pas réquisitionné, encore moins si les bourses étaient payées à temps. Il est indéniable que le gendarme qui a tiré est coupable d'un crime très regrettable. Loin de vouloir apprendre à nos vaillants gendarmes leur travail de sécurisation des biens et personnes, reculer et quitter momentanément l'université valaient mille fois mieux que de tirer à balle réelle sur un des étudiants.Cependant, les premiers responsables de cet énième crime odieux ne sont autres que ceux-là qui se révèlent incapables de résoudre le problème du paiement des bourses. En 2014, après la mort de Bassirou Faye à l'Ucad, le chef de l'Etat Macky Sall avait promis aux étudiants de prendre des résolutions fermes pour que le paiement de leurs bourses se fasse dans les meilleurs délais. Une promesse non tenue par son gouvernement.Les démissions ou limogeages du ministre des Finances, Amadou Ba, du ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, réclamés par la Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) est tout à fait légitime. Si poursuites il y a, ces deux autorités doivent être poursuivies au même titre que celui qui a tiré sur Fallou Sène.Pour rappel, la famille de Bassirou Faye réclamait toujours le paiement de l'indemnisation de 50 millions promis par l'Etat, après la condamnation à 20 ans de travaux forcés du policier Sidy Mohalmed Boughaleb reconnu coupable de son meurtre.Celle de l'étudiant Mamadou Diop, tué par le fourgon de la police réclame 100 millions.