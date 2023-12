Après la suspension de la grève, les concessionnaires réclament l’augmentation du budget alloué au nettoiement

Les concessionnaires du nettoiement ont suspendu mardi leur mot d’ordre d’arrêt de travail. Cette décision fait suite au décaissement de 8 milliards FCFA par l’Etat pour le paiement des arriérés du premier semestre de cette année. Cependant, les concessionnaires continuent de réclamer le paiement du second semestre ainsi que l’augmentation du budget alloué au nettoiement.



« Le travail a repris depuis ce matin. Nous avons reçu par le directeur de la Société nationale de gestion intégré des déchets (SONAGED). À l’issue de l’entretien, il nous a montré des gages pour nous informer que les fonds vont entrer dans nos comptes », a dit Boubacar Diallo, secrétaire général du collectif des concessionnaires du nettoiement.



D’après lui, la plateforme revendicative était composée de trois points. « Le premier était de payer le premier semestre de l’année. Le deuxième était axé sur les facilités financières via quelques institutions de la place et le troisième point constituait à parler du second semestre de l’année », a-t-il confié au micro de la RFM.



« C’est un plaidoyer parce que tout le monde est conscient que depuis deux ans le secteur s’est beaucoup amélioré et que beaucoup d’efforts ont été faits. Sur ce, nous souhaitons que les autorités augmentent un peu le budget pour une meilleure prise en charge du nettoiement », a ajouté le porte-parole du collectif des concessionnaires du nettoiement.