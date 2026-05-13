Mondial 2026 : la FSF dévoilera la liste définitive des joueurs sélectionnés le 21 mai, au cours d’une conférence de presse



La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, ce mercredi 13 mai, qu’elle dévoilera le 21 mai la liste définitive des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde de football 2026, au cours d’une conférence de presse au siège de la Sonatel (VDN).



Pour sa préparation au Mondial 2026, l'équipe du Sénégal débutera son rassemblement en camp de base le 25 mai 2026, soit quatre jours après le dévoilement officiel de la liste définitive des 26 Lions sélectionnés. Le jeune prodige du Bayern Munich Bara Sapoko Ndiaye est déjà pressenti à la suite du dépôt d'une pré-liste de 55 joueurs.



Par la suite, Les Lions finaliseront leur phase de préparation par un ultime match amical face à l'Arabie saoudite programmé le 9 juin 2026.



Pour rappel, le Sénégal débutera son Mondial 2026 dans le Groupe I face à la France le 16 juin 2026, puis affrontera la Norvège le 23 juin au MetLife Stadium (USA), avant de conclure sa phase de poules contre l'Irak le 26 juin au BMO Field de Toronto (Canada).