Colobane : un vendeur de chaussures arrêté pour le meurtre de son acolyte

Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a procédé, le 10 mai 2026, à l’interpellation d’un individu, vendeur de chaussures domicilié à Colobane, pour le meurtre de son acolyte.



Selon la Police nationale, les faits se sont déroulés le 10 mai 2026 aux alentours de 20h30, lorsqu’un signalement a fait état d’une agression à l’arme blanche venait de se produire à Colobane, précisément en face du Lycée John F. Kennedy. La Brigade de Recherches, dépêchée immédiatement sur les lieux, a été informée par les sapeurs-pompiers que la victime avait déjà été évacuée vers le District sanitaire Cheikh Ahmadou Bamba (Médina) dans un état préoccupant.



Les premières investigations ont révélé que la victime et l’agresseur sont des consommateurs réguliers de produits solvants (acide cellulosique), tous deux défavorablement connus des services de police. Le suspect a été identifié comme étant un individu ayant récemment fait l'objet d'une procédure pour ivresse publique et Manifeste (IPM) dans les locaux du Commissariat de la Médina, renseigne la même source.



Les recherches actives ont permis de localiser et d'appréhender le suspect au secteur dit « Roukou Feudiay » à Colobane. Lors de son interrogatoire sommaire, il a reconnu les faits, déclarant avoir agi par vengeance après avoir subi des violences répétées de la part du défunt. Il a précisé avoir utilisé un couteau pour porter le coup fatal.



Transférée au CHU de Fann pour des examens radiographiques et des soins intensifs, la victime a succombé à ses blessures le lendemain. Le décès a été officiellement notifié au service par le frère du défunt le jour même, aux environs de 17h00.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. L'enquête se poursuit.