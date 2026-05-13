Co-construire la mobilité africaine de demain : pourquoi l’État doit choisir une réglementation agile pour stimuler la croissance

L’urbanisation fulgurante du continent africain ne représente pas seulement un défi logistique, mais une opportunité économique sans précédent qui impose une refonte profonde des systèmes de transport. Selon une étude stratégique de KPMG publiée début 2026, les plateformes de Véhicules de Transport avec Chauffeur (VTC) ne sont plus de simples innovations technologiques, elles sont devenues de véritables poumons financiers pour les métropoles et des infrastructures de service public à part entière. En connectant des millions d'usagers à une offre de mobilité traçable, ces acteurs injectent une dynamique de croissance qui dépasse largement le simple cadre du transport. Pour que ce potentiel se transforme en levier de développement durable et en pilier de l'émergence, le rapport souligne l'urgence de passer d'une logique de contrôle restrictif à une régulation de partenariat stratégique, capable de libérer toute la valeur ajoutée du secteur.





Un catalyseur de formalisation et de recettes fiscales



Le premier apport majeur des VTC réside dans leur capacité unique à formaliser un secteur historiquement dominé par l'informel. En numérisant chaque trajet, ces plateformes offrent une transparence financière inédite qui profite directement aux économies nationales à travers une collecte fiscale optimisée. Cette transition vers le formel ne se limite pas à la fiscalité; elle s'étend à la sécurité et à l'inclusion. L'exemple de l'Argentine est à ce titre éloquent : l'introduction d'options permettant aux passagères de choisir exclusivement des conductrices a provoqué une hausse de 203 % du nombre de femmes chauffeurs à Mendoza. La sécurisation des trajets agit comme un catalyseur : elle instaure un climat de confiance qui stimule l’ensemble de l’écosystème, générant ainsi des opportunités entrepreneuriales pour la jeunesse tout en renforçant la sûreté de l'espace urbain.



Un puissant moteur d'émancipation économique



Au-delà de la simple mobilité, ces plateformes s'imposent comme de véritables outils de transformation sociale, notamment pour les femmes. Au Brésil et au Mexique, l'étude de KPMG démontre que le VTC est devenu un pilier de l'émancipation économique : plus de 50 % des femmes utilisant régulièrement ces services affirment que la fiabilité et la sécurité du transport numérique ont été déterminantes dans leur accès au marché du travail et leur autonomie financière. En sécurisant les trajets domicile-travail à des heures tardives ou dans des zones mal desservies, la technologie lève un frein majeur à la participation économique. Ce constat fait écho aux besoins des métropoles africaines, où l'inclusion des femmes et des jeunes dans l'économie formelle est une priorité absolue des politiques de développement.



Le défi d'une régulation agile face aux modèles rigides



Le cœur du débat repose désormais sur la nature du cadre réglementaire. L'étude de KPMG met en garde contre la tentation de calquer les règles des VTC sur celles des taxis traditionnels, souvent marquées par des quotas stricts, l'obligation d'obtenir une licence de taxi pour tous les conducteurs et des plafonds de commission. À l'inverse, l'adoption d'une « réglementation agile » a déjà prouvé son efficacité. Au Ghana, la signature d'un protocole d'accord flexible dès 2016 a permis une explosion de l'offre et une amélioration immédiate de la mobilité. Plus impressionnant encore, le Portugal a vu son nombre de chauffeurs multiplié par trois en cinq ans après avoir clarifié sa législation en 2018. Cette souplesse administrative, couplée à des systèmes de taxation automatisés, permet aux États de garantir des revenus réguliers tout en favorisant l'innovation et la réduction de l'empreinte carbone, à l'image de Dubaï qui a réduit ses émissions de CO2 de 20 000 tonnes en un an grâce à l'optimisation des trajets.



Pour les nations africaines, l'enjeu ne se limite plus à la simple gestion du trafic urbain. Il s'agit désormais de définir une souveraineté numérique opérationnelle. En adoptant cette vision, les pays africains ne se contenteront pas de réguler un service ; ils bâtiront un écosystème numérique résilient, capable de transformer la pression démographique en une force économique structurée et prospère.



Les modèles et recommandations présentés dans ce livre blanc offrent des pistes d’action pragmatiques et adaptables aux différents contextes nationaux. Pour approfondir ces enjeux et découvrir l'intégralité des recommandations, l'étude complète de KPMG (2026) est disponible via le lien suivant : https://kpmg.com/fr/fr/insights/transport/mobilite-regulation-vtc.html



Saviez-vous que dans certains pays, plus de 50 % des utilisatrices de VTC affirment que la sécurité technologique a été le facteur clé de leur accès au marché du travail ?



En Afrique, l'urbanisation fulgurante impose une refonte de nos modèles. Le dernier rapport 2026 de KPMG souligne l'urgence d'adopter des cadres réglementaires souples pour :



🔹Favoriser l'entrepreneuriat des jeunes.



🔹Sécuriser l'espace urbain grâce à la data.



🔹Créer un écosystème numérique résilient.



L'innovation n'attend pas les modèles rigides. Co-construisons la mobilité de demain.



📖 Accédez à l'étude intégrale et aux recommandations via le lien : https://kpmg.com/fr/fr/insights/transport/mobilite-regulation-vtc.html



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