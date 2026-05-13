Insécurité au Sahel : le Conseil malien des chargeurs sollicite l’appui des armateurs de conteneurs du Sénégal

La montée de l’insécurité sur les corridors routiers maliens continue d’affecter les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Mali. Face aux attaques répétées visant les convois de transport, le Conseil malien des chargeurs (CMC) a entrepris des démarches auprès de ses partenaires sénégalais afin de limiter les conséquences humaines et économiques de cette crise sécuritaire.



Selon Maliweb net, une correspondance aurait été adressée, le 7 mai 2026, au Syndicat des armateurs de conteneurs du Sénégal (SACS). Le président du CMC, Bakissima Sylla, a demandé la suspension des frais de détention des conteneurs immobilisés en raison des menaces terroristes qui pèsent actuellement sur le corridor Dakar-Bamako.



D’après le même média, la dégradation de la situation sécuritaire a fortement perturbé la fluidité des opérations terrestres entre le Port autonome de Dakar et le territoire malien. Pour des raisons de sécurité, plusieurs conteneurs ont été immobilisés dans des zones considérées comme sûres afin de préserver les chauffeurs, les matériels roulants et les marchandises transportées.



Cette initiative intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des attaques terroristes sur plusieurs axes routiers du Mali. Depuis les attaques simultanées du 25 avril dernier, notamment dans la localité de Kati, des camions de marchandises ainsi que des bus de transport de voyageurs ont été incendiés. Ces violences ont entraîné des pertes en vies humaines et de lourdes perturbations dans la chaîne d’approvisionnement du pays.



Dans sa lettre, Bakissima Sylla invite le SACS à considérer cette situation comme un cas de force majeure. Il sollicite ainsi « la possibilité de suspension des détentions des conteneurs concernés », mais également « la mise en place de dispositions exceptionnelles et temporaires » susceptibles d’atténuer les effets des retards enregistrés sur les marchandises destinées au Mali.



Le corridor Dakar-Bamako demeure un axe stratégique pour l’approvisionnement du Mali en produits importés via le port de Dakar. Les difficultés sécuritaires observées ces dernières semaines impactent de nombreuses opérations de transport routier et logistique entre les deux pays.