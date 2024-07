Après la visite de Sonko, Anse Bernard échappera-t-il à la prédation foncière?

Anse Bernard, une vieille convoitise des pouvoirs de Wade et de Macky



Ibrahima Ndoye. Il est l’un des doyens de la plage. Lébou bon tein, il est à Anse Bernard depuis plus de 30 ans. se trouve les cabanes de Ibrahima Ndoye. Ce lébou de teint noir travaille à Anse Bernard depuis 30 ans. El Hadj Singuer comme l’appellent les proches et habitués des lieux est un ancien maître-nageur. Il est préposé à la location des cabanes installées à la lisière de la plage.



Ibrahima Ndoye semble bien maitriser le dossier de cette plage. Selon lui Le problème foncier de Anse ne date pas d’aujourd’hui. Ousmane Sonko n’est pas le premier PM à fouler le sol de Anse Bernard. Cette plage avait reçu la visite de plusieurs personnalités de l’Etat avant comme Mamadou Lamine Loum, Abdoul Mbaye, entre autres…



« Vous savez les anciennes autorités ont longtemps lorgné les terres de Anse Bernard. Du régime libéral en passant par le gouvernement sortant. Ils ont même mis ici des piqués de bornage. Ils voulaient faire de Anse Bernard comme la corniche ouest de Dakar où le béton s’est imposé aux sables fins de la plage. Mais jusqu’à présent, ils n’ont pas pu réussir leur coup», rappelle El Hadji Singuer d’un ton rauque. M. Ndoye espère que la situation sera vite réglée par l’actuel gouvernement dirigé par Ousmane Sonko.



L’histoire de cette plage remonte aux années 1800. En effet, elle avait accueilli les naufragés d’un bateau français dénommé « La Méduse » en 1816. Pendant 7 mois, les survivants ont occupé cet espace dans un camp qu’on leur avait aménagé sur cette plage. Et c’est dans la foulée que cet endroit a été baptisé au nom du commandant du bateau, Bernard, d’où le nom « Anse Bernard ».



Aujourd’hui, elle accueille des gens qui viennent chercher la paix intérieure. Des gens qui cherchent à renouveler leurs idées et se départir du stress professionnel. Moustapha Ba fait partie du lot. C’est un travailleur de la Justice qui souvent tient compagnie à la clique de Ibrahima Ndoye. Cet ancien élève du Lycée Lamine Gueye de Dakar dans les années 80 confirme El Hadji Singuer.



Sur une natte, autour du thé, Moustapha Ba fait savoir : « l’actualité qui tourne autour de Anse Bernard ne nous surprend pas. Nous fréquentons ce lieu depuis plus de 30 ans. Beaucoup de pouvoirs sont passés devant nous. Celui de Abdoulaye Wade (2000/2012) avait voulu plusieurs fois récupérer le site. Ils faisaient souvent des descentes sur les lieux pour pointer des bornes partout sur la plage. S’il y a aujourd’hui beaucoup de bruits autour de l’accaparement et de la prédation de cette plage, c’est lié à la popularité du Premier ministre actuel ». Toutefois, Moustapha Ba se dit très optimiste après la visite de Ousmane Sonko. « J’ai vu défiler beaucoup d’autorités politiques ici et Il y avait pas de suite notamment aux menaces de déguerpissement et suppression de la plage. Mais le nouveau Premier ministre nous donne de l’espoir parce que Anse Bernard est un bien commun qui constitue le seul exutoire des populations et des travailleurs du centre-ville. Nous espérons qu’il fera de son mieux pour maintenir cette belle plage ».