Après le Mali, le Niger rompt à son tour ses relations diplomatiques avec l'Ukraine

C'est en solidarité avec le gouvernement et le peuple maliens que le Niger rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Dans une déclaration lue à la télévision nigérienne ce 6 juillet au soir, le colonel-major Amadou Abdramane, porte-parole du gouvernement, dénonce « des actes d'agression caractérisés » de la part de Kiev, synonymes selon lui « de soutien au terrorisme international ».



Fin juillet, des rebelles du Cadre stratégique permanent (CSP) et des jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) ont affirmé avoir tué des dizaines de soldats maliens et de paramilitaires russes de Wagner à Tinzaouatène, dans le nord du Mali. Après ces combats au cours desquels l'armée malienne a reconnu des pertes importantes dans ses rangs, le porte-parole des services de renseignement ukrainiens a affirmé que son pays avait fourni « des informations utiles ayant permis des succès militaires contre les criminels de guerre russes ».



Le Niger annonce saisir le Conseil de sécurité de l'ONU

Des propos que le porte-parole du gouvernement du Niger a qualifié de « subversifs et inacceptables ». Il a également annoncé la « saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne » et déploré le silence de l'Union africaine.



L'Ukraine a de son côté rejeté les accusations similaires du Mali et a regretté une rupture jugée « précipitée ».