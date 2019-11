Après le scandale à "10 milliards", de nouveaux soupçons pèsent sur l'exploitation du champ pétrolier SNE

Après les accusations de corruption sur l’attribution des concessions de blocs pétroliers de Rufisque offshore et de Saint louis à Frank Timis par Aliou Sall, l’exploitation du champ de SNE, situé en eaux profondes en 100 km du Sud de Dakar commence à polluer les relations entre acteurs. Le contentieux a été révélé par "Africa Intelligence". L'affaire porte sur la concession de terminal pour le développement et l’exploitation d’une base de support logistique aux activités pétrolières et gazières offshore.



Et le quotidien L’Observateur, c'est ce qui explique le lancement, par le Port autonome de Dakar, d’un appel d’offres pour le choix des sociétés qui seront chargées de l’aménagement et la gestion d’une plateforme logistique pétrolière sur le Port. Seulement, "Africa Intelligence" redoute que « deux plateformes concurrences soient mises en place, ce qui fera difficilement sens ».



Cette inquiétude est née de l'existence d’une des deux (2) procédures d’appel d’offres. Et, c'est dans ce sens que la société australienne, Woodside, devenue depuis 2018, opérateur de la phase de développement de champ de SNE et le Port autonome de Dakar cherchent, chacun de son côté, la société ou le groupe devant développer et exploiter le site en question.



Cette procédure serait un saupoudrage si l'on en croit à nos confrères qui « craignent que Directeur du Port Aboubacar Sadikh Béye et le ministre de l’Energie et du Pétrole, Mamadou Makhtar Cissé, utilisent cet appel d'offres pour désigner certaines firmes».