Après un tour à la Cdc puis à la Cena, Ayib Daffé annoncé au ministère de l’Intérieur

Le mandataire de Ousmane Sonko fait hier lundi, le tour des institutions pouvant agir dans l’affaire de la réintégration du leader du parti Pastef dissous dans les listes électorales. Après s’être rendu à la Direction de l’autonomisation des fichiers ( Daf), puis à la Direction générale des élections ( Dge), ensuite à la Caisse des dépôts et des consignations ( Cdc) et à la Commission électorale nationale autonome ( Cena), Ayib Daffé est actuellement au ministère de l’Intérieur. Selon l’équipe de PressAfrik qui l’accompagne depuis ce matin, l’accès des lieux lui a été interdit.



Le député et mandataire de M.Sonko veut que le ministre Sidiki Kaba respecte les règles élémentaires de liberté fondamentale mais aussi qu'il respecte l' ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Dakar. Puisque, selon M. Daffé, « c'est lui qui donne des ordres au directeur de l'autonomisation des fichiers qui elle même doit remettre les fiches de parrainage au candidat Ousmane Sonko ».