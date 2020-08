Après une partie de jambes en l'air avec la prostituée, il refuse de payer le tarif convenu: la raison est bizarre

Les populations d’un quartier des Parcelles Assainies ont été témoins, avant-hier nuit, d’une scène rocambolesque à plus d’un titre. Et personne ne se retenait tellement la scène était ubuesque. Une bagarre entre une prostituée et son client tenait en haleine les riverains. Le chaud lapin avait refusé de payer l’argent convenu après avoir satisfait sa libido. « Nous nous sommes rencontrés dans un bar. Après avoir trinqué pendant des heures, mon client a eu envie d’autres plaisirs. Du coup, il m’a proposé de partir avec lui pour qu’on passe du bon temps. Après discussion, nous avons convenu d’une somme 25 000 FCFA pour que je passe la nuit avec lui », a expliqué aux policiers la prostituée Fama Diop.



Et après une partie de jambes en l’air torride, fatigués, les deux partenaires occasionnels se sont endormis. Quand la fille de joie s’est réveillée et a réclamé son argent, son client a fait la sourde oreille. Lorsque la belle de nuit a insisté pour rentrer dans ses fonds, le goujat s’est mis à l’insulter en la traitant de pute et de femme sans valeur. Et comme on le sait, ce genre de filles ne se laisse pas facilement faire. Une bagarre s’ensuivit, la dame créant un véritable boucan qui a réveillé le voisinage. Pour toute excuse, l’homme explique au voisinage qu’ivre, il n’était pas maître de ses esprits et se demande comment il pourrait sortir 25. 000 en ces temps de morosité et de pandémie. « Je n’ai pas 25 000 FCFA à donné à cette pute, ‘’ak fi rew mi toll » a –t-il balancé sans gêne à ses voisins venus aux nouvelles.



La police qui s’est présentée sur les lieux de la dispute suite à un appel anonyme, a embarqué les deux partenaires. Une fois au poste, le client change de version et soutient qu’il n’a pas payé parce que la dame n’a pas respecté les deux coups convenus. Autrement dit, et selon lui, la fille de joie n’a pas assuré. Mais le meilleur, c’est quand il a prétendu que le vagin de sa partenaire sentait mauvais. Malgré tout, il a été placé en garde à vue en attendant d’être fixé sur son sort.



Le Témoin