Arabie Saoudite: l'homme d'affaires sénégalais, Alcaly Cissé échappe à la peine de mort

Alcaly Cissé échappe à la peine de mort. Il a été condamné, ce vendredi en Arabie Saoudite à six (6) ans de prison ferme en plus d’une amende de trois (3) milliards de Fcfa. L'ancien député libéral a été jugé et condamné en septembre dernier en Arabie Saoudite . Il est en détention depuis 5 ans dans les prisons du royaume saoudien



Accusé d’avoir escroqué Aly Azzouz, un citoyen saoudien, l’homme d’affaires sénégalais a été arrêté le 25 septembre 2008. Après 19 mois de détention au Maroc, il a été remis au Royaume d’Arabie Saoudite où il est détenu dans la prison centrale de Djiddah. En effet, le plaignant avait déposé une plainte auprès de l’Etat du Sénégal, après jugement, et la justice avait blanchi Alcaly Cissé des faits qui lui sont reprochés.