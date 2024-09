Arabie saoudite : Al-Nassr de Sadio Mané se sépare de son entraîneur

Après un début de saison compliqué (2 victoires, 3 nuls et une défaite en finale de Supercoupe d’Arabie saoudite), Al-Nassr a décidé de remercier Luis Castro.



Dans son communiqué, le club de Sadio Mané et de Cristiano a remercié son coach après un nul fatal contre Al-Shorta (1-1) hier lundi, en Ligue des champions asiatique.



«La société Al-Nassr Club a officiellement décidé de mettre fin à la relation contractuelle avec l’entraîneur de l’équipe première, M. Luis Castro. Nous apprécions tous les efforts qu’il a déployés avec Al-Nassr et lui souhaitons du succès pour la suite.»



Reste à savoir qui sera le futur entraîneur de Sadio Mané en Arabie saoudite.