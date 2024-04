Arabie saoudite : Neymar remporte une médaille sans jouer une seule minute

Absent des terrains depuis octobre et sa rupture du ligament croisé, Neymar continue pourtant de garnir son armoire à trophées. Le Brésilien, encore loin du foot et d’une reprise, était présent pour la célébration du titre de la Super Coupe d’Arabie saoudite. Ses coéquipiers d’Al-Hilal ont remporté hier soir le titre, après une victoire aisée contre l’Al-Ittihad de Karim Benzema et N’Golo Kanté (4-1).



En bon coéquipier, Neymar a célébré le titre avec eux et a récupéré une médaille.



« C’est ça… c’est pareil à l’école. Les garçons ont travaillé, et comment suis-je arrivé ? Juste avec la note » s’est-il vanté sur ses réseaux sociaux, amusé par la situation. Son équipe d’Al-Hilal et son entraîneur Jorge Jesus visent un quadruplé historique. Les joueurs de Riyad sont souverains en championnat et toujours engagés en Coupe d’Arabie saoudite et en Ligue des champions d’Asie.