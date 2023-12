Argentine : Lionel Messi règle encore ses comptes avec Robert Lewandowski

Entre Lionel Messi et Robert Lewandowski, cela n’a jamais été le grand amour. Il y avait déjà eu l’épisode du Ballon d’Or et des déclarations de l’Argentin mal reçues par le Polonais, qui avait injustement vu le Ballon d’Or 2020, qui lui était promis, être annulé en raison de la pandémie de Covid-19. Puis, lors du Mondial 2022, les deux stars ont pu se retrouver en face de poules et l’attitude de l’actuel attaquant de l’Inter Miami envers le buteur du FC Barcelone avait été décriée.



Dans une interview pour le média Star+, Lionel Messi est revenu sur les épisodes marquants du Mondial 2022, qu’il a remporté avec l’Albiceleste, et cette brouille avec l’attaquant polonais.



« J’ai été bouleversé par les déclarations qu’il a faites. Quand j’ai gagné le Ballon d’Or et que j’ai dit ce que j’ai dit, j’étais vraiment sincère. Le fait qu’il ait parlé comme il l’a fait m’a bouleversé. Par la suite, nous nous sommes croisés, nous en avons parlé et c’était un malentendu. Mais sur le moment, j’étais bouleversé parce que je ne pensais pas que c’était approprié. J’étais en feu », a-t-il expliqué. Robert Lewandowski appréciera…



Footmercato