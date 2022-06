Argentine: Lionel Messi s’offre un quintuplé historique contre l’Estonie

Une fin de saison sous le signe du plaisir. Après un premier exercice difficile au PSG, Lionel Messi retrouve des couleurs sous le maillot rayé de l’Argentine. La star argentine l’a confirmé lors d’un match amical face à l’Estonie, organisé ce dimanche à Pampelune (5-0). Sur la pelouse du stade El Sadar, au nord de l’Espagne, le sextuple Ballon d’or a régalé l’assistance.



Face à une équipe limitée, la Pulga a inscrit un quintuplé. Une première pour un joueur de l’Albiceleste depuis les années 1940. Aligné à la pointe de l’attaque, aux côtés de Julian Alvarez et Joaquin Correa, Messi a démarré son festival en transformant un penalty dès la 8e minute.



Le n°30 du PSG a doublé la mise peu avant la mi-temps (45e), avant de réussir une reprise du droit dans la surface dès le retour des vestiaires (47e). Son quatrième but a ensuite fait l’objet d’une petite polémique. Alors que les défenseurs estoniens s’étaient arrêtés de jouer, le génie de Rosario a poursuivi son action pour aller marquer après avoir crocheté le gardien (71e). Cinq minutes plus tard, Messi a clôt le spectacle d’une frappe dans la surface (76e).