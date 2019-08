Argentine : Messi connaît sa sanction après ses piques contre la CONMEBOL

En plus d’une amende de 50 000 dollars, soit environ 45 000 euros, le capitaine de l’Albiceleste écope de 3 mois de suspension avec sa sélection, a annoncé l’instance sud-américaine. A noter que la punition prend effet à partir de ce samedi. "La Pulga" manquera donc les matchs amicaux contre le Chili (5 septembre), le Mexique (10 septembre) et l’Allemagne (9 octobre). Rien de dramatique pour Messi et sa Fédération (AFA), qui peut faire appel dans les 7 prochains jours.