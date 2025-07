George Weah, premier Africain à remporter le Ballon d'Or

Débuts modestes en Afrique

Ballon d’Or 1995 : l’apothéose à Milan

Ancien président Libérien, George WEAH était auparavant un footballeur international brillant, célèbre et reconnu mondialement. De son pays le Libéria à l'Europe, son professionnalisme, ses incroyables talents de dribbleur et de scoreur lui ont valu une carrière exceptionnelle au plus haut niveau, avec en apothéose l'obtention du premier Ballon d'Or Africain. Retour sur le parcours exceptionnel d'un footballeur hors-pair.Le célèbre homme politique naît le 1er Octobre 1966 dans une famille modeste. Originaire du groupe ethnique krou, il naît dans une famille pauvre, alors que son pays est dominé par les descendants d'esclaves des USA, qui ont fondé le Liberia au XIXe siècle.George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah grandit dans des conditions difficiles, dans un coin peu développé de Monrovia. Bien que précaire, sa situation ne l'a pas empêché de développer très tôt un attrait pour le football, et d'entamer tant bien que mal une carrière de footballeur dans un club de football local.Ses débuts dans le sport roi se feront au Young Survivors pendant 3 ans (1981-1984), où il marquera d'entrée de jeu les esprits par sa puissance et son talent hors classe. Après 3 ans, Weah poursuit sa carrière successivement à Bongrange Company où il passe une saison, puis à Mighty Barolle et Invincible Eleven (1 saison dans chaque club), qui sont les deux clubs de foot les plus huppés du Libéria.Dans le sillage de ses performances au Young Survivors, il fait parler son talent d'attaquant et s'impose année après année comme l'atout numéro 1 de son équipe partout où il passe. En rejoignant le club camerounais du Tonnerre Yaoundé, il sera contacté un an plus tard par le sélectionneur camerounais d'antan, Claude Le Roy, qui le mettra aussitôt en contact avec l'AS Monaco.A ce stade, alors qu'il n'à encore que 22 ans, le futur ballon d'or verra sa popularité monter d'un cran.Arsène Wenger déclare d'ailleurs à son sujet, dans une interview : "Weah a été la surprise. Comme lorsqu'un enfant trouve un œuf en chocolat le dimanche de Pâques. Je n'ai jamais vu un joueur exploser comme il l'a fait."Sa signature à Monaco lui permettra de confirmer son talent et de s'affirmer un peu plus à l'échelle internationale. Weah contribuera fortement à la victoire finale de l'ASM en coupe de France en 1991, mènera son équipe en finale de coupe des coupes un an plus tard.L'entente avec son coach à Monaco sera telle qu'il déclare dans une interview à la Tribuna.com : "Il m'a montré de l'amour quand le racisme était à son apogée".Débarquant au Paris Saint Germain en 1992, George Weah s'impose comme le meilleur buteur du club en championnat lors de la saison 1992-93, et fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG, avec 55 buts en 137 matchs.Au terme d'une épopée historique, marquée par des titres de Champion de France, et de Coupe de la ligue pour ne citer que ceux-là, il sera naturalisé français durant son passage à Paris, avant d'accepter une offre du Milan AC, club de football italien.George Weah arrive en Italie en 1995, mais avec des statistiques exceptionnelles pour le compte de la saison précédente, qui le placent au rang de favori numéro 1 à la victoire finale du Ballon d'Or France Football. Jusque-là, il n'avait été remporté que par des légendes européennes, et jamais par un footballeur Africain.