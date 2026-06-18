Mondial 2026 : la Suisse étrille la Bosnie (4-1) grâce à un doublé de Johan Manzambi

La Suisse, après un nul inaugural face au Qatar, a fini par étriller la Bosnie-Herzégovine 4 à 1 grâce à la très bonne entrée de Johan Manzambi, auteur d’un doublé, pour son deuxième match du Mondial jeudi à Los Angeles.



La « Nati » prend ainsi la tête du groupe B avec quatre points, en attendant la rencontre entre le Qatar et le Canada, qui ont un point chacun, comme la Bosnie.