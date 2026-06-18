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Mondial 2026 : la Suisse étrille la Bosnie (4-1) grâce à un doublé de Johan Manzambi



Mondial 2026 : la Suisse étrille la Bosnie (4-1) grâce à un doublé de Johan Manzambi
La Suisse, après un nul inaugural face au Qatar, a fini par étriller la Bosnie-Herzégovine 4 à 1 grâce à la très bonne entrée de Johan Manzambi, auteur d’un doublé, pour son deuxième match du Mondial jeudi à Los Angeles. 

La « Nati » prend ainsi la tête du groupe B avec quatre points, en attendant la rencontre entre le Qatar et le Canada, qui ont un point chacun, comme la Bosnie.
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Moussa Ndongo

Jeudi 18 Juin 2026 - 22:18


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