Mondial 2026 : la Suisse étrille la Bosnie (4-1) grâce à un doublé de Johan Manzambi

La Suisse, après un nul inaugural face au Qatar, a fini par étriller la Bosnie-Herzégovine 4 à 1 grâce à la très bonne entrée de Johan Manzambi, auteur d’un doublé, pour son deuxième match du Mondial jeudi à Los Angeles.
La « Nati » prend ainsi la tête du groupe B avec quatre points, en attendant la rencontre entre le Qatar et le Canada, qui ont un point chacun, comme la Bosnie.
La « Nati » prend ainsi la tête du groupe B avec quatre points, en attendant la rencontre entre le Qatar et le Canada, qui ont un point chacun, comme la Bosnie.
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