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Mondial 2026 : reprise de l'entraînement des "Lions" du Sénégal après la défaite face à la France



Mondial 2026 : reprise de l'entraînement des "Lions" du Sénégal après la défaite face à la France
Deux jours après leur défaite face à la France (1-3), les "Lions" du Sénégal ont retrouvé le chemin de l'entraînement ce jeudi, après avoir bénéficié d'une journée de repos hier, mercredi.

Un groupe réduit à 26 joueurs

Selon Taggat, les 26 joueurs présents dans le groupe participent à cette séance de reprise. En revanche, Moustapha Mbow et Pape Mamadou Sy ont quitté la tanière mercredi, renseigne la même source.

Les "Lions" ont raté, mardi, leur entrée en matière à la Coupe du monde 2026, en s'inclinant (1-3) devant la France. Les protégés de l'entraîneur Pape Thiaw ont manqué d'efficacité face à une équipe de France portée par son capitaine Kylian Mbappé, auteur de deux des trois buts des Bleus. Les Français occupent provisoirement la 2e place du groupe avec 3 points et un goal-average de +2.

Les "Lions" doivent disputer leur deuxième match le mardi 23 juin face à la Norvège, à minuit. Leader du groupe I, les Norvégiens (3 pts +3) se présentent en adversaires redoutables pour la bande à Sadio Mané, qui devra hausser son niveau de jeu pour relancer la campagne sénégalaise dans ce Mondial.
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Moussa Ndongo

Jeudi 18 Juin 2026 - 23:58


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