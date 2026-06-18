Mondial 2026 : reprise de l'entraînement des "Lions" du Sénégal après la défaite face à la France

Deux jours après leur défaite face à la France (1-3), les "Lions" du Sénégal ont retrouvé le chemin de l'entraînement ce jeudi, après avoir bénéficié d'une journée de repos hier, mercredi.
Un groupe réduit à 26 joueurs
Selon Taggat, les 26 joueurs présents dans le groupe participent à cette séance de reprise. En revanche, Moustapha Mbow et Pape Mamadou Sy ont quitté la tanière mercredi, renseigne la même source.
Les "Lions" ont raté, mardi, leur entrée en matière à la Coupe du monde 2026, en s'inclinant (1-3) devant la France. Les protégés de l'entraîneur Pape Thiaw ont manqué d'efficacité face à une équipe de France portée par son capitaine Kylian Mbappé, auteur de deux des trois buts des Bleus. Les Français occupent provisoirement la 2e place du groupe avec 3 points et un goal-average de +2.
Les "Lions" doivent disputer leur deuxième match le mardi 23 juin face à la Norvège, à minuit. Leader du groupe I, les Norvégiens (3 pts +3) se présentent en adversaires redoutables pour la bande à Sadio Mané, qui devra hausser son niveau de jeu pour relancer la campagne sénégalaise dans ce Mondial.
Un groupe réduit à 26 joueurs
Selon Taggat, les 26 joueurs présents dans le groupe participent à cette séance de reprise. En revanche, Moustapha Mbow et Pape Mamadou Sy ont quitté la tanière mercredi, renseigne la même source.
Les "Lions" ont raté, mardi, leur entrée en matière à la Coupe du monde 2026, en s'inclinant (1-3) devant la France. Les protégés de l'entraîneur Pape Thiaw ont manqué d'efficacité face à une équipe de France portée par son capitaine Kylian Mbappé, auteur de deux des trois buts des Bleus. Les Français occupent provisoirement la 2e place du groupe avec 3 points et un goal-average de +2.
Les "Lions" doivent disputer leur deuxième match le mardi 23 juin face à la Norvège, à minuit. Leader du groupe I, les Norvégiens (3 pts +3) se présentent en adversaires redoutables pour la bande à Sadio Mané, qui devra hausser son niveau de jeu pour relancer la campagne sénégalaise dans ce Mondial.
Autres articles
-
MONDIAL 2026 : la Suisse bat la Bosnie (4-1) et se qualifie pour les seizièmes de finale
-
Mondial 2026 : la Suisse étrille la Bosnie (4-1) grâce à un doublé de Johan Manzambi
-
CAN 2026/Volleyball : le Sénégal surclasse le Cap-Vert (3-0)
-
Coupe du monde 2026 : l'Afrique du Sud arrache le nul face à la République tchèque
-
Mondial 2026 : la ministre des Sports visite la Maison de la presse de l'ANPS et salue le rôle des journalistes sportifs