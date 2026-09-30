Armée burkinabè : 136 spécialistes diplômés pour relever les défis sécuritaires

Au Burkina Faso, 136 nouveaux officiers spécialistes ont rejoint, mardi 29 septembre, les Forces armées burkinabè à l’issue de leur formation à l’Académie militaire Georges-Namoano (AMGN).



Selon ApaNews, la cérémonie de sortie de la 16e promotion des élèves officiers spécialistes s’est tenue au camp Guillaume-Ouédraogo, à Ouagadougou, en présence du chef d’état-major général des armées, le général de division Moussa Diallo. La nouvelle promotion compte 136 jeunes officiers, dont 103 recrutés sur concours directs et 33 issus du continuum de formation. Ils ont été formés dans 29 spécialités.



Alors que les groupes armés terroristes continuent de semer la terreur, ces nouveaux sous-lieutenants viennent renforcer les effectifs des Forces armées nationales et contribuer à accroître leurs capacités dans les domaines spécialisés.