Maroc : Fatima Ezzahra El Mansouri nommée cheffe du gouvernement

Au Maroc, le roi Mohammed VI a nommé mardi Fatima Ezzahra Mansouri cheffe du gouvernement et l'a chargée de former la nouvelle équipe, a annoncé le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie.



Coordinatrice de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM), Mansouri a été reçue par le roi au Palais royal à Rabat.



Sa nomination intervient en vertu de l'article 47 de la Constitution, qui prévoit que le roi désigne le chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête des élections législatives.



Sa parti, le Parti Authenticité et Modernité (PAM), est arrivé en tête des élections législatives du 23 septembre, remportant, selon les résultats annoncés par le ministère de l'Intérieur, 97 des 395 sièges de la Chambre des représentants.



Le Rassemblement National des Indépendants (RNI) s'est classé deuxième avec 66 sièges, suivi du Parti de l'Istiqlal (65 sièges), du Parti de la Justice et du Développement (54 sièges), du Mouvement Populaire (29 sièges), de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), avec 26 sièges, et le Parti du progrès et du socialisme (PPS), avec 19 sièges.



Le PAM ne disposant pas de la majorité absolue des sièges à lui seul, El Mansouri devra mener des consultations avec les autres partis pour former le nouveau gouvernement.



Profil de la nouvelle cheffe du gouvernement



Avocate de formation, Fatima Zahra Mansouri, a été ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville de 2021 à 2026. Elle est inscrite au barreau de Marrakech depuis le 22 mars 2005.



Elle entre en politique en 2007 avec le Mouvement de tous les démocrates, puis cofonde en 2008 le Parti authenticité et modernité (PAM).



Maire de Marrakech de 2009 à 2015, elle est élue députée en 2011, puis à nouveau en 2016. Présidente du Conseil national du PAM de 2015 à 2024, elle est redevenue maire de Marrakech en 2021, mandat qui court jusqu'en 2027. Depuis 2024, elle coordonne la direction collégiale du parti.