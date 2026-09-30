Litige sportif entre le Sénégal et le Maroc : l’audience du TAS prévue à huis clos le 08 octobre

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé, ce mercredi 30 septembre, qu’il examinera le 08 octobre 2026 l'audience relative à l'appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). Celle-ci se déroulera en présidentiel et à huis clos, après consultation des parties, «qui n'ont pas demandé que l'audience soit publique».



Cette audience, qui se tiendra à partir de 9h30 en présentiel (7h30 GMT) au siège du TAS à Lausanne (Suisse), se déroulera sans la présence des médias. À l'issue de l'audience qui se terminera l’après-midi, la Formation arbitrale entamera ses délibérations. «À ce stade, le TAS n'est pas en mesure d'indiquer quand une décision finale sera rendue, mais celle-ci ne sera pas prononcée le jour même de l'audience», selon le communiqué, qui précise que les parties ont convenu que la procédure se déroulerait en français.



Pourquoi cette bataille judiciaire ?



La FSF a saisi le TAS contre la CAF et la Fédération Royale Marocaine de Football à la suite d'une décision disciplinaire qui lui a retiré le titre de champion d'Afrique. Le litige découle de la finale de la CAN 2025 disputée le 18 janvier 2026 à Rabat (Maroc).



Au cours de cette finale disputée sous haute tension, les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse une quinzaine de minutes pour protester contre un penalty accordé au Maroc en toute fin de rencontre. Bien que le jeu ait finalement repris et que le Sénégal l'ait emporté sur le terrain (1-0 après prolongation), la commission d'appel de la CAF a par la suite sanctionné le Sénégal d'une défaite par forfait (3-0) au profit du Maroc.



Les Lions de la Teranga contestent fermement cette sanction, estimant que l'interruption temporaire du jeu ne justifiait pas une perte du match par forfait. Cette saisine du TAS vise à clore définitivement ce dossier. Elle permettra aussi de connaître le vrai vainqueur de la CAN 2025.