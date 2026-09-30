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Examen de la proposition de loi n°39/2026 relative à la santé en milieu carcéral

Suivez, en direct, la séance plénière de l'Assemblée nationale du Sénégal, consacrée à l'examen de la proposition de loi relative à la santé en milieu carcéral.




Dia Koussa

Mercredi 30 Septembre 2026 - 16:47


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