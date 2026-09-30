Examen de la proposition de loi n°39/2026 relative à la santé en milieu carcéral

Autres articles
-
Réforme du Code pétrolier : le FDDR dénonce un « bal masqué » entre l'exécutif et le législatif
-
Participation citoyenne au Sénégal : Matar Diène appelle le CCJS à produire des résultats concrets pour l'emploi et la formation
-
« Pas de blocage institutionnel, seulement des tensions » : l'analyse d'Assane Samb sur le bras de fer président-Assemblée
-
Élections locales : AJ/PADS décide d'aller à la conquête des 15 collectivités du département de Kolda
-
Dakar: Diomaye Faye attend du Conseil consultatif des jeunes «des avis précis, chiffrés, praticables»