Réforme du Code pétrolier : le FDDR dénonce un « bal masqué » entre l'exécutif et le législatif

Le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel pour bloquer la proposition de loi sur la modification du Code pétrolier, ravivant le conflit d'intérêts entre l'exécutif et l’Assemblée nationale. Invité au micro d'iRadio, Alassane Cissé, membre du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDDR), a fermement réagi à cette nouvelle impasse politique. Le responsable d'opposition a dénoncé des luttes d'influence partisanes au détriment de l'intérêt national et de la stabilité des institutions.



L'intervenant de l'opposition a fustigé l'attitude du parti au pouvoir face au fonctionnement parlementaire. « C'est toujours la même rengaine, le législatif veut contrôler le pouvoir exécutif parce que c'est toujours PASTEF qui fait des siennes, qui veut utiliser l'armada législative pour contrer le législatif. C'est-à-dire, c’est un problème passtefo-pastefien entre Kirène et PASTEF. Donc c'est le Sénégalais qui perd dans tout ça. Ce sont les Sénégalais qui vont mordre la poussière », a déclaré Alassane Cissé.



Le cadre du FDDR a regretté la détérioration continue du climat politique et institutionnel. « Maintenant, on assiste à ça, un bal masqué où les protagonistes se donnent des coups. Et c'est le Sénégalais qui perd, et le Sénégal a fait un recul de plus de 30 ans », a-t-il affirmé.



Dans la suite de son intervention, le responsable politique a réclamé une rupture radicale avec les méthodes du parti majoritaire. « Vous savez, PASTEF c'est un parti de gens qui n'ont pas de morale, qui peuvent revenir sur leur parole à tout moment. C'est des gens qui font du je m'en-foutisme », a fustigé Alassane Cissé au micro d'iRadio, avant d'appeler ouvertement à la disparition politique de cette formation.





