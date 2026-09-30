"Je suis là, plus que jamais": les mots forts de Guardiola pour soutenir City, reconnu coupable d’infractions financières

Pep Guardiola, l’ancien coach emblématique de Manchester City, a posté un message solidaire vis-à-vis de son ex-employeur, qui risque de très lourdes sanctions après avoir été reconnu coupable de 114 infractions financières par la Premier League.



Après avoir incarné le succès de Manchester City durant une décennie, Pep Guardiola est forcément touché par le scandale qui ébranle le club anglais, reconnu coupable de 114 infractions financières par la Premier League. Le coach catalan, qui a cédé sa place cet été à Enzo Maresca, a réagi ce mercredi en postant sur les réseaux un message de soutien à son ex-employeur, qui risque de lourdes sanctions pour avoir contourné les règles en vigueur dans le championnat anglais.



"Je veux que chaque supporter de Manchester City sache que je suis là, plus que jamais", écrit le technicien de 55 ans. "Je soutiens, j’ai toujours soutenu et je soutiendrai toujours mon club, mon propriétaire, mon président (Khaldoon Al Mubarak), Ferran (Soriano, le directeur général), les joueurs, le staff, Enzo (Maresca, l’entraîneur) et vous, nos supporters exceptionnels. Que ce soit clair: nous allons surmonter cette épreuve ensemble. Je vous aime tous". Un post agrémenté d’un cœur bleu ciel et de photos de Pep Guardiola avec plusieurs trophées.



Dans cette épineuse affaire, l’ancien manager des Skyblues joue une partie de son héritage. De 2016 à 2026, il a remporté vingt titres majeurs avec Manchester City, dont une Ligue des champions (2023), six Premier League et un Mondial des clubs. En cas de sanction importante, son palmarès personnel pourrait être sérieusement impacté. Tout comme sa legacy.



Les fans de City redoutent de lourdes sanctions



Alors que les autres clubs de Premier League se renseignent juridiquement sur les indemnités qu’ils pourraient obtenir dans cette affaire, Manchester City organise sa riposte en coulisses. Les dirigeants du club clament leur innocence et comptent se défendre jusqu’au bout afin de prouver leur bonne foi. Dans le même temps, ils tentent publiquement de rassurer les fans, qui ne cachent pas leur inquiétude face à un scandale d’une telle ampleur.



D’après le panel de sanctions possibles, les Skyblues risquent une lourde amende, un retrait de points, la destitution de certains titres, voire une exclusion de la Premier League, qui n’a pas encore donné de détails à ce sujet.