"C'est très probablement ma dernière saison": la grande annonce de Giroud sur sa retraite

Alors qu'il fêtera ses 40 ans ce mercredi, Olivier Giroud a accordé deux interviews à Canal+ et L'Équipe ce mardi dans lesquelles il laisse entendre qu'il devrait prendre sa retraite de joueur à l'issue de la saison.



À la veille de son 40e anniversaire, Olivier Giroud avait un message à faire passer. Sur Canal+ et dans les colonnes de L'Équipe ce mardi, l'attaquant du Losc a confié que la retraite approchait à grands pas. Selon lui, l'exercice 2026-2027 est "très probablement" sa "dernière saison" comme "joueur".



"On pourra faire des interviews pour L'Équipe l'année prochaine, avec plaisir. Mais comme joueur, je pense que c'est très probablement ma dernière saison. C'est pour ça que je profite de chaque instant", a déclaré au quotidien sportif le champion du monde 2018 qui défend les couleurs du Losc depuis la saison dernière.



"Je suis en paix avec moi-même et tout ce que j'ai accompli dans ma carrière", a-t-il assuré. "Je me sens plus détendu que jamais. L'objectif de profiter de chaque instant, de continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais, ce que j'aime au quotidien. Le fait d'être rentré en France, d'avoir fait ce choix après cette longue carrière d'expatrié à l'étranger, ça a été pour moi l'un des meilleurs choix."



"Il ne faut jamais dire jamais"



Retraité des Bleus (137 sélections, 57 buts) depuis juin 2024, l'ancien buteur de Montpellier, Arsenal, Chelsea ou l'AC Milan a commencé sa carrière en 2006 en Ligue 2 à Grenoble. En signant à Lille en 2025, celui qui fête ses 40 ans mercredi a fait son retour en Ligue 1, 13 ans après avoir quitté Montpellier.



En parallèle de son interview à L'Équipe, Olivier Giroud a aussi évoqué la fin de sa carrière dans une émission qui lui sera dédiée ce mercredi soir sur Canal+ Foot. "Je te rassure, on est aussi considérés, nous les anciens", a-t-il rappelé autour d'une table avec Robert Pirès, Christophe Jallet et Mathieu Debuchy. "C'est aussi ce pourquoi j'ai voulu rempiler une année. The last dance, most probably (La dernière danse, plus probablement, en anglais). Il ne faut jamais dire jamais. 'Fontaine je ne boirai jamais de ton eau', je l'aime bien celle-là. Après, il faut négocier avec maman et la famille. Mais déjà, j'ai négocié une année de plus."



Cette saison, le vétéran français a disputé cinq rencontres de Ligue 1, dont trois titularisations, pour un but et deux passes décisives. Des statistiques dans les standards de 2025-2026 quand il avait inscrit sept buts et délivré une passe décisive en 44 matchs toutes compétitions confondues.

