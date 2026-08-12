Enseignement numérique : l'UCAD partage son expertise avec une délégation du Burundi

Une délégation de l’Unité d’Appui à l’Enseignement Numérique de l’Université du Burundi effectue, du 9 au 15 août 2026, un séjour d’étude à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Accueillie par la Direction des Affaires pédagogiques (DAP) de l’UCAD, cette mission s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui Institutionnel ARES 2022-2027, selon une note de l’UCAD.



Cette visite fait suite aux accords officiels conclus entre le recteur de l’Université du Burundi et son homologue de l’UCAD, le Pr Alioune Badara Kandji. L’objectif est de permettre à la délégation burundaise de s’imprégner des bonnes pratiques de l’UCAD en matière de pédagogie universitaire numérique.



« Ces visites vous donneront une vision complète de la chaîne du numérique éducatif à l’UCAD, de la couche technique jusqu’à l’ingénierie pédagogique des ateliers thématiques et à la science de restitution », a assuré Pr Maguette Dieng, Directrice des Affaires pédagogiques de l’UCAD.



Elle a également souligné la portée de cette rencontre : « Au-delà du programme que nous avons préparé pour vous, l’ambition de cette visite est plus large. Nous souhaitons qu’elle pose les bases d’une coopération académique durable entre l’Université du Burundi et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ».



De son côté, Pr Innocent Ntwari, chef de la délégation burundaise, a exprimé sa vive gratitude pour l’accueil reçu à Dakar et rappelé les liens historiques d’amitié académique entre le Burundi et le Sénégal.

« On a beaucoup de professeurs d’université du Burundi, de médecins, d’économistes, de gestionnaires, d’informaticiens… qui ont été formés ici, au Sénégal », a-t-il témoigné.



Cette visite permettra à la délégation burundaise de poursuivre les échanges avec différentes structures de l’UCAD et de découvrir les dispositifs et pratiques mis en place dans les domaines de l’enseignement numérique et de la pédagogie universitaire.