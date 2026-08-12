Chaleur à Dakar : forte sollicitation des ventilateurs et réfrigérateurs, les réparateurs en alerte

À Dakar, la persistance de la forte chaleur pousse les habitants à multiplier les solutions pour se rafraîchir. Dans les maisons, les commerces et les lieux de travail, ventilateurs et réfrigérateurs fonctionnent pendant plusieurs heures. Une situation qui augmente également l’activité des vendeurs, des réparateurs et des frigoristes.



Au marché de Colobane, les étals affichent une gamme variée de ventilateurs. Sur pied, de table, muraux, colonnes ou brasseurs d’air : les modèles se multiplient pour répondre à la diversité des besoins et des moyens financiers des clients.



Aliou Diop, vendeur de ventilateur à Colobane, au Centre commercial Serigne Fallou, nous en dit plus :« En cette période de chaleur, nous vendons de plus en plus alhamdoulilah, les clients cherchent surtout des ventilateurs puissants et qui peuvent fonctionner longtemps », explique t-il.



Il ajoute : « Nous avons plusieurs marques de ventilateurs : Philips, Panasonic, Midea, Olsen mark , les prix différent, cela dépend du budget des clients, y’a des ventilateurs de 8 à 50 mille FCFA ».



Les réparateurs face à une forte demande



Lorsque les appareils sont fortement sollicités, les pannes peuvent également se multiplier. Dans les ateliers, les réparateurs reçoivent des ventilateurs qui présentent différents problèmes : moteur, câblage, condensateur, ou encore système d'oscillation. Matar Sy, réparateur de ventilateurs, constate une augmentation de la demande.



« Beaucoup de clients préfèrent réparer leur ancien ventilateur plutôt que d'en acheter un nouveau, surtout lorsque la panne n'est pas importante », explique-t-il.



Pour les ménages, la réparation représente souvent une solution permettant de limiter les dépenses.



Du côté des réfrigérateurs, le constat est identique. Avec des températures extérieures élevées, les appareils de froid sont mis à rude épreuve. Pannes de refroidissement, fuites de gaz ou problèmes de compresseur : les frigoristes n’ont pas une minute de répit.





Moussa Ba, frigoriste, confirme cette effervescence. « Avec la chaleur, les réfrigérateurs sont beaucoup utilisés. Quand ils tombent en panne, les clients veulent une intervention rapide », témoigne-t-il.



Il insiste par ailleurs sur l’importance d’un entretien régulier pour éviter certaines pannes et maintenir leur efficacité.



Chez les citoyens, les avis sont partagés. Certains préfèrent acheter un nouveau ventilateur lorsqu'il tombe en panne, tandis que d'autres choisissent de le faire réparer.



C’est le choix d’Arame Ndiaye, habitante non loin de la place de l’Obélisque : « Je préfère réparer mon ventilateur parce qu'il fonctionne bien depuis longtemps. Si la panne peut être réglée, je ne vois pas pourquoi j'en achèterais directement un autre », témoigne t-elle. « Sans ventilateur, surtout la nuit, c'est vraiment difficile de supporter la chaleur », poursuit-elle.



Face aux températures élevées, ventilateurs et réfrigérateurs se sont imposés comme des équipements indispensables au quotidien des Dakarois. Une situation qui, au-delà du simple confort, alimente toute une chaîne d’activités : les vendeurs enregistrent des pics de demande, les réparateurs et frigoristes multiplient les interventions, et les citoyens s’organisent entre achats, entretien et réparations pour affronter au mieux la canicule.