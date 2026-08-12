CAN féminine 2026: le Malawi élimine l’Algérie et se qualifie en finale

Le Malawi s’est qualifié pour la finale de la CAN féminine 2026 en dominant l’Algérie (3-1), ce mercredi, lors de la première demi-finale de la compétition.



Les sœurs Chawinga ont largement contribué à cette qualification historique. Tabitha Chawinga a inscrit un doublé, tandis que sa sœur Temwa Chawinga a également trouvé le chemin des filets.



Pour sa première participation à une Coupe d’Afrique des nations féminine, le Malawi décroche ainsi une place en finale et continue d’écrire l’histoire de la compétition.



Les Malawites attendent désormais de connaître leur adversaire, qui sera le vainqueur de la seconde demi-finale opposant le Maroc au Cameroun.